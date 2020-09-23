Зеленский ждет большего эффекта от контактов с Путиным

Зеленский ждет большего эффекта от контактов с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент Украины заявил о желании добиться при общении с российским лидером нужных результатов

Владимир Зеленский сообщил, что общается с Владимиром Путиным. И контакты эти – и в нормандском четырехстороннем формате, и вдвоем, – по его словам, пока не достигли нужной эффективности. Главе Незалежной хотелось бы большего. 

Ограниченные, но предметные беседы с президентом РФ способствуют принятию нужных решений, которые важны и для Украины, и для Европы в целом, отметил Зеленский. Однако ему хотелось бы "большей эффективности" от их диалога.

При этом отношения его страны с Россией он охарактеризовал, как "по-прежнему сложные". Среди причин этого украинский лидер назвал продолжающуюся семь лет войну в Донбассе и "захват" Крыма.

Поэтому нормализации пока не предвидится. А переговоры ведутся, чтобы достичь мира, пояснил Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske.

Также украинский президент выразил мнение о необходимости предпринять "ключевые шаги". И это должна сделать Россия, заявил он. И добавил, что ждет от Москвы большего стремления ускорить достижение мира. 

Ранее лидер Незалежной напомнил времена, когда украинцы и русские были братьями. И признался, что теперь не может найти слово, характеризующее нынешние связи двух стран, оговорившись, ведь "отношения" Киев потерял из-за событий в Крыму и Донбассе.

 До этого на Украине напомнили Владимиру Зеленскому о его невыполненных обещаниях Владимиру Путину, данных на Нормандском саммите. И отметили, что во время очень напряженных переговоров президент России довольно уважительно общался с украинским коллегой. 

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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