"Коронация вора в законе": оппозиция Белоруссии отказывается признавать инаугурацию Лукашенко

"Коронация вора в законе": оппозиция Белоруссии отказывается признавать инаугурацию Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото:AP/TASS
продолжениеНа Западе отказались признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии
Тайная церемония во Дворце Независимости всколыхнула волну протестов

Оппозиция Белоруссии объявила о начале акции неповиновения после проведенной в Минске церемонии инаугурации президента Александра Лукашенко. Акция названа бессрочной. По словам представителя Координационного совета оппозиции Павла Латушко, она закончится только после проведения новых выборов.

"Уходящий президент (…) провел спецоперацию по своей самоинагурации, – цитирует Латушко Tut.by. – Это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе".

Ранее стало известно, что Лукашенко принес присягу президента Белоруссии и вступил в должность в среду, 23 сентября. О церемонии не общалось заранее, однако утром этого дня оппозиционные телеграмм-каналы заподозрили неладное – к Дворцу Независимости подъезжали нарядные люди, а само здание было взято под усиленную охрану.

После присяги Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась. Оппозиция отреагировала на эти события призывами к новым протестам. На улицах Минска уже появились граждане с плакатами "Саша, уходи", "Саша, забери трудовую". Фотографии с места событий показал телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем".

В Москве заявляют, что им не сообщали о задумке Лукашенко. По крайней мере, о готовящейся инаугурации ничего не знал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". Поэтому будет ли Путин поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, он тоже не в курсе. Однако напомнил, что результаты выборов 9 августа, по которым Лукашенко победил с 80% голосов, Москва признала.

А вот белорусские активисты с этим не согласны и церемонию инаугурации расценивают, как последний день Лукашенко у власти. "Он никто", – подчеркнул Латушко.

Ранее в Европе отказались признавать итоги голосования за президента Белоруссии, состоявшегося 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей