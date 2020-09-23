Тайная церемония во Дворце Независимости всколыхнула волну протестов

Оппозиция Белоруссии объявила о начале акции неповиновения после проведенной в Минске церемонии инаугурации президента Александра Лукашенко. Акция названа бессрочной. По словам представителя Координационного совета оппозиции Павла Латушко, она закончится только после проведения новых выборов.

"Уходящий президент (…) провел спецоперацию по своей самоинагурации, – цитирует Латушко Tut.by. – Это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе".

Ранее стало известно, что Лукашенко принес присягу президента Белоруссии и вступил в должность в среду, 23 сентября. О церемонии не общалось заранее, однако утром этого дня оппозиционные телеграмм-каналы заподозрили неладное – к Дворцу Независимости подъезжали нарядные люди, а само здание было взято под усиленную охрану.

После присяги Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась. Оппозиция отреагировала на эти события призывами к новым протестам. На улицах Минска уже появились граждане с плакатами "Саша, уходи", "Саша, забери трудовую". Фотографии с места событий показал телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем".

В Москве заявляют, что им не сообщали о задумке Лукашенко. По крайней мере, о готовящейся инаугурации ничего не знал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". Поэтому будет ли Путин поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, он тоже не в курсе. Однако напомнил, что результаты выборов 9 августа, по которым Лукашенко победил с 80% голосов, Москва признала.

А вот белорусские активисты с этим не согласны и церемонию инаугурации расценивают, как последний день Лукашенко у власти. "Он никто", – подчеркнул Латушко.

Ранее в Европе отказались признавать итоги голосования за президента Белоруссии, состоявшегося 9 августа 2020 года.