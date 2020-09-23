На Западе отказались признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии

На Западе отказались признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Пять европейских стран резко отреагировали на инаугурацию Батьки

Сегодня в Минске Александр Лукашенко официально вступил в должность. Однако в Германии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии не признали его легитимным главой Республики. Присоединилась к этому мнению и главная оппозиционерка Светлана Тихановская.

ФРГ отказалась называть Лукашенко президентом Белоруссии даже после его инаугурации. Об этом сообщил в соцсети официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Такое же заявление сделали в Словакии. Глава МИД Словакии Иван Корчок написал в "Твиттер", что у Лукашенко нет законного права руководить страной, поскольку "выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми".

Поддержал это мнение и литовский лидер Гитанас Науседа. По его словам, инаугурация президента Республики не изменит того, что итоги выборов не законны. А глава МИД Линас Линкявичюс назвал вступление Лукашенко в должность фарсом, пишет Tut.by.

Отреагировали на церемонию в Минске и власти Латвии. "Тайная "инаугурация" не делает Лукашенко законным лидером Белоруссии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу указал, что "Лукашенко явно потерял свой мандат". После чего он призвал к "свободным и честным выборам".

Главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская высказалась еще более резко. Она охарактеризовала инаугурацию Лукашенко как фарс и попытку "признать себя легитимным". И, провозгласив себя единственным лидером, которого избрал белорусский народ, заключила: "Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония его инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

Полина ДОРОЖКИНА

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