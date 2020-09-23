США пытаются оттеснить Россию - МИД

США пытаются оттеснить Россию - МИД
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеМИД РФ осудил создание в США коалиции против "Северного потока - 2"
Геополитические цели Вашингтона разъяснили в Москве

США все время стремятся дружить "против чего-то", у них нет позитивных идей для объединения. По словам замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, у Москвы такая политика вызывает отторжение.

Последнюю идею Белого дома по созданию коалиции против "Северного потока – 2" в России тоже воспринимают негативно, поскольку она ведет к появлению новых разделительных линий в мире. Более того, Вашингтон готов на усиление международной напряженности ради того, чтобы "протолкнуть на европейский рынок свой неконкурентоспособный сжиженный газ", отметил Рябков. Хотя такая замена лишает потребителей и предпринимателей в ЕС выгоды, которую они могут иметь от сотрудничества с Россией.

Такие геополитические игры имеют понятную цель – "оттеснить" Россию, пояснил дипломат в беседе с "Интерфаксом".

На днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон создает коалицию против "Северного потока – 2", и предложил присоединиться к ней Германии. Впрочем, эксперты усомнились, что американцы найдут нужное количество единомышленников по этому вопросу.

Николай ВИКТОРОВ

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