От президента потребовали денег за ущерб полуострову

Предложение лидера Незалежной создать переговорную площадку по "деоккупации" прокомментировали в парламенте Крыма. Один из депутатов российской республики посоветовал Владимиру Зеленскому подумать о другом. И назначил цену за последствия пребывания полуострова в составе Украины.

Владимир Константинов назвал слова украинского президента "совершенным бредом" и добавил, что вместо этого хорошо бы оценить нанесенный Крыму Киевом ущерб. А также рассмотреть совершенные против граждан полуострова преступления.

И рабочая группа по первому вопросу в Крыму уже есть, напомнил парламентарий. А убытки следует посчитать не только за время, пока республика входила в состав Украины, но и за время блокад, устроенных после ее возвращения в Россию.

В заключение Константинов предупредил власти Украины о том, сколько им нужно будет заплатить региону за все, сделанное с ним. А это ни много ни мало "триллионы долларов", цитирует его слова РИА "Новости".

Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за возвращение в Россию.

На Украине называют территорию республики своей и временно оккупированной. Президент РФ Владимир Путин закрыл вопрос о принадлежности Крыма окончательно.