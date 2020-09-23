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Москва расширила список тех граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что сделано это на паритетной основе с уже имеющимся таким же реестром со стороны Брюсселя.
Как говорится в заявлении нашего ведомства, это ответ России на действия ЕС. В черный список попали представители стран-членов и институтов Евросоюза. Соответствующая нота МИД РФ уже направлена представительству сообщества в Москве.
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