Москва расширила "черный список"

Россия запретила въезд ряду граждан Евросоюза в связи с "недружественными шагами" Брюсселя. Об этом рассказала Мария Захарова во время брифинга.

По ее заявлению, ЕС продолжает расширять санкции против России, руководствуясь при этом "надуманными и порой абсурдными предлогами", не считаясь с нормами международного права.

"В ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов",

– приводит ее слова РИА "Новости".

В Москве напомнили, что оставляют за собой право на ответ в случае, если Брюссель продолжит конфронтацию.