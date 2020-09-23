США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России
Фото: Manfred Vollmer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ ЕС осудили ответные санкции России
Белый дом продолжает заявлять о "вмешательстве" в американские выборы

Американский Минфин ввел санкции против восьми россиян и выходцев из РФ. В список также попали ряд российских организаций и компаний Финляндии.

В ведомстве заявили, что такое решение обусловлено "киберпреступностью", под которой объяснили "вмешательство" в американские выборы и политический кризис на Украине.

В список вошли четверо россиян из Санкт-Петербурга, а также трое находящихся на территории ЦАР (Центральной Африканской Республики). Один из фигурантов списка имеет гражданство Финляндии.

Также в перечень вошли семь компаний, которые, по информации американского финансового ведомства, расположены по одному и тому же адресу. Три организации находятся в пределах Санкт-Петербурга.

В Минфине США заявили, что акция направлена против тех лиц и организаций, которые занимаются продвижением некой деятельности петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на территории ЦАР, аффилированные с ФСБ или "участвующие в деятельности по уклонению от санкций".

Ранее стало известно, что американский Минфин ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей