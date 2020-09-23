Глава РФ уверен, что таким образом "партнеры" пытаются вытеснить страну с мирового рынка

Прекращение поставок композитных частей для строительства российского магистрального воздушного судна МС-21 со стороны партнеров РФ является хамством. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, описавший крайне недобросовестное поведение поставщиков на мировом рынке в ходе выступления перед представителями атомной отрасли.

Президент отметил, что Москва сотрудничает с компаниями из оборонной сферы – по этой причине гражданский самолет не может представлять никакой конкуренции с продукцией ОПК заграничного производства. Тем не менее, партнеры не побрезговали пустить в ход метод весьма нечестного соперничества, прекратив поставлять России композитные материалы для крыльев МС-21.

"Это просто хамство. На мировом рынке", – заявил российский лидер.

Глава РФ также отметил, что подобного рода действия нарушают все установленные правила и принципы. Тем не менее, поставщики прекрасно осведомлены о том, что российский производитель в итоге наладит выпуск МС-21. Все действия недобросовестных партнеров сводятся лишь к оттягиванию этого срока – к тому моменту они надеются занять свою нишу на этом рынке, вытеснив Россию.

Также президент напомнил, что российская сторона не нарушает принципы ВТО, в то время как заграничным производителям оказывают скрытую поддержку, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что РФ потратит более 100 млрд рублей на производство отечественного пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 со своими деталями.