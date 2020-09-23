Нарушителем оказалось и датское боевое судно

Вооруженные силы Швеции утверждают, что два корабля ВМФ России незаконно вошли в территориальные воды Королевства. Стокгольм в связи с этим обстоятельством выразил протест Москве, сообщает Reuters.

Само событие произошло 14 сентября, когда "два российских корвета вошли в территориальные воды близ Гетеборга", – рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства.

По словам главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста, инцидент якобы длился 11 минут, с кораблями связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Королевства, передает телеграм-канал "Карточный домик: Европа".



Нарушителями оказались не только россияне. По данным военных, 16 сентября без разрешения к шведам "заглянуло" и датское военное судно.

Отмечается, что в последние годы в регионе Балтийского моря усилилась напряженность, а возросшая военная активность России вынудила Швецию к поспешной программе перевооружения, включая закупку ракет Patriot у США.

Сегодня Королевство, Финляндия и Норвегия подписали соглашение об углублении военного сотрудничества.

"Мы видим усиление российской мощи в Мурманской области с точки зрения морских и других ресурсов, мы видим создание базы у границ Финляндии ... С российской стороны мы видим усиление сил во всем Арктическом регионе", – заявил Хультквист.

Напомним, ранее в среду, 23 сентября, малый противолодочный корабль Балтфлота "Казанец" столкнулся с принадлежащим Швейцарии контейнеровозом Ice Rose у Эресуннского моста, соединяющего Данию и Швецию. Копенгаген сообщил, что российское судно имело разрешение находиться в датских водах и уведомило их о своем присутствии. Разбираться в произошедшем власти Дании будут в течение нескольких недель.

