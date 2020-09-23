Местный националист назвал власти Незалежной беззубыми

Киевскому режиму и украинской армии нужно перестать бояться и приступить к проведению операций на территории России. К этому призвал власти Незалежной бывший депутат, член националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко.

"Украина должна действовать на опережения и должна быть сильной, а сильная позиция – это борьба своими методами. Но, к сожалению, мы констатируем факт, что кроме запретов, мы не можем даже эффективно пресечь распространение контента "ВКонтакте". Поэтому это лицемерие и видимость борьбы", – сказал в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" одиозный украинский радикал.

По его мнению, Киеву нужно бороться с врагом на его территории.

"Разведывательно-диверсионная деятельность – это один из элементов борьбы с Российской Федерацией", – подчеркнул пан Мирошниченко.

Он повторил давно заявленную им позицию о том, что необходимо проводить диверсии в РФ, "создавать им там проблемы, чтобы они не тащились сюда".

Националист считает, что сегодняшняя власть Незалежной беззубая и не в состоянии защитить себя даже на территории соборной.

"Про это свидетельствует возвращение "ВКонтакте", не говоря уже об осуществлении каких-то спецопераций и диверсионной деятельности", – резюмировал пан Мирошниченко.

Столько бурную реакцию радикала вызвала новость о том, что российская соцсеть смогла прорваться на территорию Украины, где она заблокирована с 2017 г., без VPN. Напомним, 12 сентября "VK Украина" на своей странице сообщила, что ее специалисты улучшили работу прокси в мобильном приложении, и теперь украинцы могут "без ограничений" и специальных программ для их обхода пользоваться нашей социальной сетью.

"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN", – гласила запись на странице сообщества.

Показательно, что аккаунт вещает на мове.

Ранее сегодня постмайданные вожди сыпали угрозами в адрес российского интернет-магазина Wildberries, который вышел на украинский рынок. В Киеве призвали ввести против наших онлайн-площадок санкции.

