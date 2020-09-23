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Инаугурацией Александра Лукашенко закончилась очередными массовыми протестами в Минске. Силовики начали применять водометы. Более 10 тыс. митингующих задержаны. Об этом сообщили корреспонденты с места событий.
Протестующие собрались у стелы "Минск – город-герой" в центре столицы, откуда их начал разгонять ОМОН водометами с краской и дубинками. По словам официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич, силовики задержали более 10 тыс. человек, однако точное количество пока уточняется.
Использование водометов и дубинок она также подтвердила. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента в Минске.
Позже силовики применили и перцовый газ. Его распылили, когда протестующие попытались отбить одного из них, передает телеграм-канал РИА "Новости".
Очевидцы сообщили о выстрелах у стелы в Минске. Эту информацию также подтвердил телеграм-канал Tut.by.
Белорусская оппозиция отказалась признавать инаугурацию Лукашенко, из-за чего последовала новая волна протестов. В Республике объявили бессрочную акцию неповиновения после проведенной во Дворце Независимости церемонии.
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