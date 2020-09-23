Эксперт оценил шансы завершить строительство "Северного потока - 2"

Эксперт оценил шансы завершить строительство "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеНазван новый срок достройки "Северного потока-2"
Все будет зависеть от ситуации в Штатах и результатов американских выборов

Скорее всего строительство "Северного потока – 2" будет заблокировано, с вероятностью в 60%, но при любых раскладах судьба российской трубы зависит от ситуации в США, так как немецкие компании смогут продавить реализацию газового проекта лишь в случае, если Штаты ослабеют. Такой прогноз дал известный украинский политолог Михаил Погребинский.

"С вероятностью 60 на 40. 60 – будет остановлен на неопределенное время, 40 – что все же будет достроен. Это зависит от итога противостояния в Соединенных Штатах", – сказал эксперт эфире телеканала UKRLIFE.TV.

По его мнению, бизнес-элиты ФРГ смогут добиться окончания строительства "СП – 2", если увидят, как в ходе продолжающихся беспорядков в Америке, Штаты теряют свою силу. Но если ситуацию наладится, а на предстоящих президентских выборах победит демократ Джо Байден, тогда участникам проекта будет сложнее его реализовать.

"Европейцы будут ложиться дружно под такую устоявшуюся, стабильную силу США. А если там будет безобразие продолжаться, то, я думаю, что шансы есть", – резюмировал Погребинский.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга сообщила, что Москва осуждает заявления главы Госдепа Майка Помпео, призвавшего Старый Свет создать международную коалиции, чтобы сорвать строительство "Северного потока – 2". По словам нашего дипломата, таким образом Вашингтон пытается избавиться от конкурентов на рынке газа в Европе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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