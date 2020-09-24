У двух стран есть только три способа стать единым целым, считает политик

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что у России и Белоруссии не так много вариантов объединения. По его словам, один из способов представляет собой появление нового государства путем конфедерации.

Другой вариант возможен, если глава Республики Александр Лукашенко поддержит вхождение в соседнее государство. В таком случае Верховному совету Белоруссии нужно будет попросить президента России Владимира Путина об этом, как это произошло с Крымом.

Третий вариант представляет собой создание настоящего Союзного государства, в котором появится единая таможня и валюта, но в Республике останется свое гражданство, греб, флаг и гимн.

Как отметил Жириновский в разговоре с "Комсомольской правдой", в случае объединения ни одну из стран не ждут неприятные последствия. В Белоруссии, по его словам, есть хорошие заводы и специалисты, например, инженеры.

При этом политолог Анатолий Вассерман считает, что Россия и Белоруссия объединятся всего через несколько лет. Вероятнее всего, полагает журналист, это произойдет во время следующего срока Лукашенко, который вполне может выиграть выборы еще раз.

Накануне состоялась тайная инаугурация Батьки на фоне протестов. Оппозиция и многие страны Запада отказались признавать Лукашенко законным главой Белоруссии.