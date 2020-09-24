"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала

"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Оросительное сооружение было построено при Советском Союзе

Бурную реакцию пользователей Сети вызвало заявление так называемого "постпреда президента Украины в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича. Политик утверждает, что Незалежная имела все права на перекрытие Северо-Крымский канала, так как он находится на ее территории. Общественность поспешила напомнить, что сооружение строил СССР, а не Украина.

Своим мнением интернет-пользователи поделились в комментариях под соответствующей новостью. На своей странице в "Фейсбук" высокопоставленный украинец оправдал решение Киева перекрыть Крыму воду тем, что "никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать".

Такие убеждения спровоцировали волну критики в народе. Люди напомнили об исторических фактах и том, как на самом деле был возведен канал.

"На Украине все промышленные постройки построены в советское время, с учетом, что была единая страна. Тогда пусть дотации чернобыльцам – платит тоже Украина! Чернобыльская АС находится на ее территории", "Когда перекрывали, России надо было выставить ультиматум и разбомбить эту дамбу", "Вся Украина – сооружение России, все, что там есть, а Киев вообще – мать городов русских! Какого лешего там командуют какие-то левые люди? Пусть освободят территорию тогда", – негодуют читатели РИА "Новости".

Кстати, недавно на Украине призвали к терактам в России. Бывший украинский депутат Игорь Мирошниченко считает, что киевскому режиму нужно перестать бояться и приступить к проведению операций на территории РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Павел Казаров
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Украина должна России, как земля колхозу. Почему мы ТРУСИМ сказать МИРУ, что Крым был Российским и останется навсегда. По Кичик-Канаржийскому договору, турки уступили Крым, на время пока там РАЗВИВАТСЯ РУССКИЙ флаг. И все. Не будет флага, турки хохлов развернут к себе, попой. Так что пусть молятся, что оградили от турецких ятаганов, пусть заказывают молитвы в честь России и ПУТИНА.
Сергей
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Канал нельзя было "возвести", скорее всего, он таки был прокопан. Возвести можно было акведук, но его на карте не отмечено. Согласен с тем, что Украина не имела права перекрывать водоснабжение Крыма - при любых обстоятельствах это не её юрисдикция, так как строил Советский Союз. А все советские обязательства приняла на себя Россия. Но есть и обратная сторона - если Украина прекратила водоснабжение Крыма, то она перестала считать его население своими гражданами. То есть признала суверенитет России над Крымом. Если бы до сих пор считала их своими гражданами, то зачем лишать их воды?!
Вася Тряпкин
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Говнонация Хохол.
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