В Брюсселе пожаловались на то, что в Москве не указали причины рестрикций

Ответные санкции, о которых сообщили из России, явно обидели Евросоюз. Там их не приняли, о чем заявил официальный представитель ЕС.

Питер Стано сказал, что в объединении отвергают эти меры, как и другие, в том числе в отношении сельскохозяйственного сектора. Это неоправданные ограничения, пояснил он РИА "Новости".

Евросоюзу не сообщили, в отношении кого будут приняты санкции и сколько граждан ЕС попадут под них, отметил представитель Брюсселя, передает RT. Он также пожаловался на то, что Евросоюзу не назвали причину, по которой РФ приняла эти меры.

Ранее Россия запретила въезд некоторым европейским гражданам из-за "недружественных шагов" Брюсселя. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.