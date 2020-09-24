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Российский писатель Сергей Комков предложил номинировать президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Эксперт направил соответствующую заявку в Осло еще 10 сентября.
Об этом сообщает РИА "Новости". В Кремле уже отреагировали на эту новость. Дмитрий Песков заявил, что если президент РФ получит Нобелевскую премию – это прекрасно, однако представитель главы государства добавил, что ничего страшного не произойдет, если ее получит кто-то другой.
К слову, Владимира Владимировича уже трижды номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2013 году британский лорд Питер Траскотт предложил наградить главнокомандующего за большую роль в урегулировании конфликта в Сирии. В 2014 году президенту России хотели присудить премию за миротворчество, а в 2016 году эксперты предложили кандидатуру Путина, поскольку назвали его единственным человеком, который действительно борется с терроризмом.
Награждение будет происходить в непривычном формате. Из-за пандемии коронавируса Нобелевский комитет принял решение перенести церемонию награждения в онлайн-пространство.
Ранее американские эксперты выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.
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