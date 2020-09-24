Соловьев разнес Зеленского за нытье

Соловьев разнес Зеленского за нытье
Владимир Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий едко ответил на слова президента Украины о боли

Призыв Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "почувствовать боль" вызвал негативную реакцию Владимира Соловьева. Журналист назвал это нытьем и не постеснялся в выражениях.

Сначала он затронул национальный вопрос. И прямо заявил, что из них двоих он – еврей, а украинский лидер нет, и тому не стоит жаловаться и говорить о страданиях.

По словам телеведущего, чтобы президент Незалежной узнал, что такое настоящее страдание, он должен понять, что "его военщина и администрация" причиняет зло Донбассу. Поэтому жаловаться и ныть "точно не ему", заявил журналист "Взгляду". 

Затем журналист возмутился из-за прибытия главы Украины на 75-ю сессию ООН. Соловьев назвал неуместным присутствие в организации, основанной после победы над нацизмом, Зеленского, в стране которого, символику дивизии СС официально не признают нацистской.

На Украине вовсю происходит восстановление нацизма. Значит, все сказанное президентом этой страны "ничтожно". И вряд ли он имеет право находиться в ООН. Телеведущий предположил, правопреемницей чего является Незалежная - соосновательницы Организации Объединенных Наций Украинской советской социалистической республики или УНР времен гражданской войны.

Так как это государство отрицает все, что было в УССР, ему нужно выйти из состава ООН. Да и слушать, что говорит Зеленский, бессмысленно, как только увидишь, что творится в нынешней Украине, заключил Соловьев.

Ранее, выступая на 75-й сессии ГА ООН глава Незалежной заявил, что весь мир должен чувствовать боль, "пока рана в центре Европы кровоточит". И добавил, что излечить это можно только "деоккупацией" Крыма и Донбасса.

На полуострове уже отреагировали на это. Один из депутатов выставил Украине счет за причиненный ущерб.

Полина ДОРОЖКИНА

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