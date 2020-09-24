Местные спецслужбы собрали достаточно информации

В Болгарии не терпят иностранных шпионов, а у сотрудников нацбезопасности и прокуратуры Республики были все основания заподозрить российских дипломатов в незаконной деятельности. Об этом заявил глава болгарского правительства Бойко Борисов в четверг, 24 сентября.

У спецслужб Болгарии было достаточно информации, чтобы выслать из страны двух сотрудников торпредставительства РФ, подчеркнул Борисов на пресс-конференции, транслировавшейся на его личной странице в "Фейсбук".

Он отметил, что София всегда строго относилась к незаконной шпионской деятельности на своей территории, и виновные должны нести ответственность в соответствии с международными нормами, передает РИА "Новости".

Накануне стало известно о решении Болгарии выслать из страны двух дипломатов РФ, которые якобы собирали информацию о дислокации и вооружении армейских подразделений в стране. В Москве назвали обвинения "надуманными", указав, что доказательств противоправной деятельности россиян представлено не было.

Ранее во Франции задержали военного, который мог передавать секретную информацию в Россию.