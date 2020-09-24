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Ограничений, которые многие страны вынуждены вводить повторно из-за распространения коронавируса, в России пока не требуются. Так считает президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем, по его мнению, расслабляться рано.
На встрече с губернаторами в четверг, 24 сентября, он обратил внимание на то, что вызванный пандемией социально-экономический кризис Россия проходит мягче, чем многие страны. За рубежом сейчас начинается вторая волна ужесточения карантинных мер, снова закрываются производства. В России эпидемиологическая ситуация реально лучше, но лишь благодаря предпринимаемым мерам. Ситуация в любой момент может измениться:
"Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года",
– цитирует Путина RT.
Президент рекомендовал главам регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19, но предупредил, что ничего не надо жестко навязывать, чтобы у россиян не возникло неприязни к предпринимаемым мерам по защите от коронавируса.
Ранее стало известно, что в России заметно увеличилось количество заболевших COVID-19. Только в Москве их прибавилось больше тысячи за последние сутки. В Подмосковье вновь начали отдавать под коронавирусных пациентов отделения в стационарах. Настоящая эпидемия случилась среди гостей фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики