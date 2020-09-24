Москва потребовала от Берлина предоставить данные по Навальному

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Постпредство России при ОЗХО отправило ноту постпредству ФРГ. В обращении Москва требует, что ей предоставили данные по делу Алексея Навального, которого, как считают в Берлине, якобы отравили "Новичком".
Россия хочет получить результаты анализов, биоматериалы и другую исчерпывающую информацию, пишет РИА "Новости".
В постпредстве отметили, что в зависимости от ответа Берлина будут решать, как действовать дальше.
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