Москва потребовала от Берлина предоставить данные по Навальному

продолжениеЛавров возмутился требованием Германии по Навальному
У Германии 10 дней на ответ

Постпредство России при ОЗХО отправило ноту постпредству ФРГ. В обращении Москва требует, что ей предоставили данные по делу Алексея Навального, которого, как считают в Берлине, якобы отравили "Новичком".

Россия хочет получить результаты анализов, биоматериалы и другую исчерпывающую информацию, пишет РИА "Новости".

В постпредстве отметили, что в зависимости от ответа Берлина будут решать, как действовать дальше. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей