Государство настроило против себя другие страны Европы

Как известно, на острове заблокировали решение о введении санкций в отношении Александра Лукашенко. В Германии назвали такой шаг настоящим позором для Евросоюза.

Кипр вроде не возражает и готов поддержать рестрикции против президента Белоруссии. Но только после того, как ограничительные меры будут приняты в отношении правительства Турции. На острове давно настаивают, что государство следует наказать: Эрдоган поссорился с Кипром и Грецией из-за газа и даже грозил войной.



У острова нет права вести антиевропейскую политику, считают немцы. Партнеры по ЕС знают, что на Кипре проворачивают немало сомнительных дел в банках и продают богатым россиянам европейские "золотые" паспорта.

Поэтому вето Кипра – позор для всего Евросоюза, пишет немецкая газета Bild. И поясняет, что до сих пор никто, кроме Финляндии, не сомневался в основном для ЕС принципе согласия в вопросах внешней политики.

Согласно ему, чтобы наказать "белорусского диктатора", приказавшего "бить, сажать и пытать" соотечественников, проголосовать "за" должна каждая страна ЕС. Если хотя бы одна выскажется против, решение будет заблокировано.

Теперь Брюссель должен объяснить гражданам крупнейшего плательщика членских взносов в ЕС – Германии, – почему в маленьком государстве мешают принять важные общеевропейские внешнеполитические решения. Хвост не должен вилять собакой, иначе получается полный абсурд, заключает Bild.

Ранее стало известно, что США давят на Кипр из-за рестрикций против власти в Белоруссии. Вашингтон собирался ввести свои ограничительные меры уже на этой неделе, но одновременно с Брюсселем.

Кипр наложил вето на введение европейских санкций против Минска, поскольку считает необходимым принять аналогичные меры против Анкары. На полуострове возмущены тем, что Турция ведет незаконные работы по разработке месторождений природного газа в Средиземноморье.