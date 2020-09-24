Зеленский предупредил Европу об угрозе "Северного потока-2"

Зеленский предупредил Европу об угрозе "Северного потока-2"
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Будущее Евросоюза под угрозой. Это заметил президент Украины Владимир Зеленский. Особую опасность представляют международные энергетические проекты подобные "Северному потоку-2". Об этом глава Незалежной предупредил коллегу из Словакии Зузану Чапутову во время встречи в Братиславе.

"Такие проекты, как "Северный поток – 2", несут серьезные риски для будущего ЕС и его единства", – заявил Зеленский.

В Киеве отметили, что предупреждение украинского президента нашло отклик у словаков. В Братиславе заверили, что аналогично смотрят на проблему "Северного потока-2" и энергобезопасность Европы.

Ранее стало известно, что Украина полностью перешла на реверсные поставки российского газа из Европы. Значительную часть голубого топлива из РФ Незалежной переуступает Словакия.

"Северный поток-2" – трубопровод, предназначенный для прямых поставок газа из РФ в Германию. С его запуском ГТС Украины станет не нужна европейцам, и Киев потеряет доход от транзита. Еще одним ярым противником СП-2 являются США. Их цель – расчистить европейский рынок для своего СПГ. На днях Вашингтон объявил о создании коалиции против "Северного потока-2". Это намерение уже вызвало раскол в бундестаге.

Ожидалось, что проблему СП-2 поднимут на саммите ЕС 24-25 сентября, однако встречу европейских лидеров перенесли на неделю из-за коронавируса. В любом случае, по мнению экспертов, возобновить работы по строительству "Северного потока-2" раньше весны 2021 г. не получится.

Николай ВИКТОРОВ

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