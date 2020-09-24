Местные коррупционеры-негодяи самостоятельно ведут Незалежную к краху

Постмайданная Незалежная успешно разваливается самостоятельно, без помощи коллективного Запада и пресловутой руки Кремля в лице вездесущего президента Владимира Путина. К такому нелицеприятному выводу для местных ура-патриотов пришел одиозный журналист и стукач СБУ Дмитрий Гордон в эфире программы "Хард с Влащенко".

При этом он считает, что Украина еще может сохраниться в нынешних границах, про Крым и Донбасс пока говорить не приходится. И даже без денег МВФ. Нужно лишь разобраться со всеми своими казнокрадами, потому что "мы – негодяя".

"Если страна не хочет пойти по миру и вследствие этого распасться – я говорю это официально, – смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, то нужно начинать наводить порядок у себя", – заявил пан Гордон.

Он подчеркнул, что в сегодняшних бедах Незалежной не виноват ни Запад, ни Россия.

"У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы? При всей моей ненависти к Путину. Он радуется, когда мы это делаем", – полагает журналист.

Пан Гордон вспомнил статью в журнале "Военный вестник" (Military Review) за 2013 г. (вначале материал вышел в газете "Военно-промышленный курьер" – ред.), где была опубликована статья начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимова о гибридной войне.

"Все, что там написано – отсылаю всех желающих, – все происходит с Украиной все эти годы. Они поняли, россияне, давно, что входить на танках – это примитивно и пошло. "Мы устроим вам гибридную войну, и вследствие вашей жадности, тупости и наглости вы развалитесь сами". И они это успешно делают", – резюмировал украинец.

В начале текущей недели о скором "распаде" России прогнозировал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах, в результате чего Крым "вернется" в лоно неньки. Правда, заметил американский пенсионер, главное, чтобы до этого не распалась сама Украина.

