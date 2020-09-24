Журналист допустил, что победа Байдена приведет к вооруженному столкновению

Волна беспорядков в Соединенных Штатах, которая не утихает на протяжении нескольких месяцев, вполне закономерна и вызвана накопившимися социальными противоречиями. Такое мнение выразил журналист и телеведущий Владимир Познер.

По его словам, события в Штатах напоминают Гражданскую войну XIX столетия. Из-за проблемы рабства из состава США тогда вышли несколько Штатов, которые решили объявить войну остальным. Итоги конфликта были самыми разрушительными в истории Америки, но те события в некоторой степени аналогичны современным – как тогда существовали идеологические различия между южанами и северянами, так и сегодня существуют диаметрально противоположные позиции.

Поводом к происходящему, считает журналист, является сам президент Дональд Трамп. И его выступление в должность в 2016 году вызвало разрыв отношений внутри американского общества. Проигрыш действующего президента на предстоящих выборах в ноябре вполне вероятен, и последствия будут непредсказуемы.

Впрочем, считает журналист, вполне возможно вооруженное движение у Белого дома, призванное не допустить вступления в должность Джо Байдена.

Ведущий отметил, что расовые противоречия – самая тяжелая проблема для Штатов, существующая на протяжении столетий. И среди темнокожего населения "рабское сознание" закреплено на генном уровне – никто не желает отвечать за свои действия, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее Познер обрушился с критикой на россиян, осудивших погромы и пожары в США. По его словам, граждане РФ не имеют морального права судить о проблемах американцев, которые дали о себе знать после убийства сотрудником полиции темнокожего американца Джорджа Флойда.