Война между Россией и Западом начнется с Крыма - эксперт

Война между Россией и Западом начнется с Крыма - эксперт
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина отомстила Крыму за побег к России - политолог
Пока Москву пытаются привести к послушанию "холодными" методами

Если вооруженное столкновение между Российской Федерацией и коллективным Западом все-таки неизбежно, то, скорее всего, оно начнется в Крымском регионе. Такую точку зрения высказал руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин.

По его мнению, в настоящее время никто всерьез за границей не планирует "освобождать" полуостров.

"Потому что пока к большой войне не готовы в первую очередь на Западе, а без их активного участия, все закончится очень быстро", – цитирует "Свободная пресса" политолога.

Между тем, отметил он, исходя из последних тенденций, нельзя исключать вариант прямого вооруженного конфликта западных государств с РФ, что еще несколько лет назад и представить было невозможно. Травин напомнил, как Республика спокойно вышла из состава Украины.

"Пока все же продолжатся попытки привести Россию к послушанию "холодными" методами, но, если это не сработает, Крым может стать той точкой, где все начнется", – считает эксперт.

Напомним, за последние несколько недель российская истребительная авиация весьма часто поднимается в небо на перехват натовских самолетов-разведчиков и, что весьма тревожно, как акцентируют внимание специалисты, бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВС США над нейтральными водами Черного моря. Появилась нехорошая тенденция – американцы стали летать к границам РФ в этом регионе со стороны Незалежной.

Последний раз российские "сушки" отгоняли ястребов Пентагона буквально накануне.

И вчера же американцы устроили показательные пролеты над головами украинцев в Киеве на конвертопланах CV-22B. Посольство США в Незалежной через свой "Твиттер" приглашало жителей столицы помахать американским асам рукой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
Ответить
Да нету уже ни какой коллективного запада! Это доказала даже ситуация с навальным! И также всех кинут и американцы как станет жарко, это тоже доказано в сирии когда они бросили своих союзников на растерзания.
1
новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей