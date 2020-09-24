Пока Москву пытаются привести к послушанию "холодными" методами

Если вооруженное столкновение между Российской Федерацией и коллективным Западом все-таки неизбежно, то, скорее всего, оно начнется в Крымском регионе. Такую точку зрения высказал руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин.

По его мнению, в настоящее время никто всерьез за границей не планирует "освобождать" полуостров.

"Потому что пока к большой войне не готовы в первую очередь на Западе, а без их активного участия, все закончится очень быстро", – цитирует "Свободная пресса" политолога.

Между тем, отметил он, исходя из последних тенденций, нельзя исключать вариант прямого вооруженного конфликта западных государств с РФ, что еще несколько лет назад и представить было невозможно. Травин напомнил, как Республика спокойно вышла из состава Украины.

"Пока все же продолжатся попытки привести Россию к послушанию "холодными" методами, но, если это не сработает, Крым может стать той точкой, где все начнется", – считает эксперт.

Напомним, за последние несколько недель российская истребительная авиация весьма часто поднимается в небо на перехват натовских самолетов-разведчиков и, что весьма тревожно, как акцентируют внимание специалисты, бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВС США над нейтральными водами Черного моря. Появилась нехорошая тенденция – американцы стали летать к границам РФ в этом регионе со стороны Незалежной.

Последний раз российские "сушки" отгоняли ястребов Пентагона буквально накануне.

И вчера же американцы устроили показательные пролеты над головами украинцев в Киеве на конвертопланах CV-22B. Посольство США в Незалежной через свой "Твиттер" приглашало жителей столицы помахать американским асам рукой.

