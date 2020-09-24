Иностранные медиа развернули масштабную дезинформацию в отношении наших усилий в борьбе с коронавирусом

Отношения России и Запада на информационном поле пребывают в одной из низших точек со времен холодной войны. А крайне негативное освещение успехов российской науки в области борьбы с коронавирусом вообще приняло небывалый масштаб. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего круглого стола "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России", который состоялся в Совфеде.

По ее словам, евроатлантическое сообщество навязывает нашей стране и всему миру информационное противостояние, которое в настоящий момент времени достигло весьма печальных показателей.

"Нет пределов их черной креативности. Можно сказать, что на информационном направлении мы находимся, конечно, в одной из нижних точек наших отношений с Западом со времен холодной войны", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

При этом, отметила Захарова, они приобрели иное качество. Особо это стало видно как раз на фоне распространения пандемии и борьбы с нею.

Представитель МИД считает, что западные партнеры РФ проигнорировали теми возможностями, которые возникли в данный период времени. Более того, убеждена она, нашлись оппоненты Москвы, которые воспользовались нынешним кризисом, чтобы "взвинтить антироссийскую информационную кампанию".

"Кроме того, имело место резко негативное освещение успехов нашей медицины, в том числе в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас все это приобретает вообще беспрецедентные масштабы", – сказала Захарова.

Вместо того, чтобы проводить научные дискуссии и полемизировать, доказывать свою точку зрения фактами, российская сторона столкнулась с заказными кампаниями, которые напоминают времена из прошлого века, подчеркнула дипломат.

Захарова пришла к выводу: сплочения с западными государствами в информационном пространстве ждать не стоит, наоборот, на Россию и ее сторонников продолжится давление в сфере медиа.

