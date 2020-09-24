США проявили "бешеную реакцию" на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

США проявили "бешеную реакцию" на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор обращения из России решил проверить "на вшивость" уважаемую организацию

Вашингтон стремительно отреагировал на информацию о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, предложив в ответ кандидатуру в номинанты хозяина Белого дома Дональда Трампа. Подноготную этой истории поведал академик и писатель Сергей Комков, который и направил заявку о номинировании российского лидера.

Он отметил, что это уже фактически его четвертое обращение на Нобелевку в данной категории. Писатель направил письмо 9 сентября, а уже на следующий день оно поступило в штаб-квартиру Нобелевского комитета в Осло.

Академик подчеркнул, что сразу же после получения российской заявки Вашингтон номинировал на премию мира и Трампа.

"У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно – в 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло <...>, и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны", – цитирует РИА "Новости" Комкова.

По его информации, уже после 16 часов представитель США в Осло, "чуть ли не от руки", написал свою заявку на выдвижение Трампа и "тут же всунул" ее. Писатель весьма ярко высказался о предмете обращения: "Не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации".

Завершится прием обращений в начале октября, рассматривать их будут до марта следующего года, а в начале апреля Нобелевский комитет уведомит о рассмотрении и регистрации заявок, пояснил академик.

По мнению Комкова, если эту премию Путину не присудят, то "Нобелевский комитет мира надо будет закрывать". И вообще, организацию необходимо проверить "на вшивость и на гражданскую ответственность", нужно понять, кто они есть на самом деле: "или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла, или они все-таки реальные потомки <...> и реальные исполнители воли великого Нобеля".

Напомним, последним нашим соотечественником, кто получил столь высокую награду стал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Ему премия мира досталась в 1990 году.

Сам Михаил Сергеевич, комментирую "Подъему" сегодняшнюю новость о выдвижении Путина, сказал, что надеется, что ушло то время, когда награду получали "по блату" или "черт-те знает как". Кого он имел в виду, экс-генсек КПСС не стал уточнять.

Возможно, Барака Обаму, который умудрился отхватить премию мира в октябре 2009-го, занимая пост президента США с января того же года. Нобелевский комитет шарахнул от души, выдав на-гора формулировку своего решения – "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Павел Титов
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Кадырова и Гиркина тоже можно внести в список .
Павел Титов
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Сдается мне, что тут скрытый подвох - в одном списке с Путиным, окажутся Анальный, какой нибудь Будайбо и еще может трансвестит.
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