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Сегодня Китай признал легитимность власти Александра Лукашенко после прошедшей вчера тайной инаугурации. Белорусский лидер поблагодарил председателя Китайской Народной Республики, пообещав, что Белоруссия навсегда останется дружественным государством.
"Он первым поздравил меня с победой на выборах",
– сказал Лукашенко на встрече с послом Цуй Цимином. Об этом пишет БелТа.
Президент также вручил дипломату орден Почета и поблагодарил КНР за помощь в борьбе с коронавирусом. МИР24 напоминает, что Пекин выслал в Минск 110 т медпомощи.
США и ряд европейских стран отказались признавать Лукашенко избранным президентом Белоруссии. Некоторые считают, что президенту светит международный дефолт.
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