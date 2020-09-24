Вручил орден: Лукашенко отреагировал на признание Китаем своей легитимности

продолжениеСтало известно местонахождение адвоката Колесниковой
Президент пообещал КНР дружбу с Белоруссией

Сегодня Китай признал легитимность власти Александра Лукашенко после прошедшей вчера тайной инаугурации. Белорусский лидер поблагодарил председателя Китайской Народной Республики, пообещав, что Белоруссия навсегда останется дружественным государством.

"Он первым поздравил меня с победой на выборах",

– сказал Лукашенко на встрече с послом Цуй Цимином. Об этом пишет БелТа.

Президент также вручил дипломату орден Почета и поблагодарил КНР за помощь в борьбе с коронавирусом. МИР24 напоминает, что Пекин выслал в Минск 110 т медпомощи.

США и ряд европейских стран отказались признавать Лукашенко избранным президентом Белоруссии. Некоторые считают, что президенту светит международный дефолт.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей