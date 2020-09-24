Литва сделала заявление по "Северному потоку - 2" из-за Навального

Литва сделала заявление по "Северному потоку - 2" из-за Навального
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеВ Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
Прибалты решили наказать Россию за ее "циничное и агрессивное" поведение по отношению к оппозиционеру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока-2" в связи якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает сегодня агентство BNS.

В документе говорится, что в России критическая ситуация с демократией, правами и свободами человека. В этой связи литовские депутаты призывали Евросоюз "принять и реализовать так называемый механизм санкций ЕС по типу "Закона Магницкого" ..., который будет включать список лиц и предусматривать отраслевые санкции против" РФ.

Также сейм констатировал, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом, разработанным в российских лабораториях. Такими действиями, следует из постановления, четно стало понятно, что "Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции".

"Отравление Алексея Навального лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2", – убеждены литовские нардепы.

Они полагают, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования "агрессивных внешнеполитических инициатив" Москвы, в основном направленных против стран Балтии и других государств Центральной и Восточной Европы.

В документе повторяется старая украинская мантра, что "СП-2" не является экономическим проектом, а исключительно геополитическим, который – а это уже американская долгоиграющая пластинка, – усиливает зависимость европейцев от голубого топлива из России.

Помимо этого, сейм намерен и дальше поддерживать наших диссидентов и неправительственные организации, а также независимые СМИ и журналистов. Литовцы призвали Германию отказаться от "Северного потока-2", а Евросоюз диверсифицировать источники энергии и поставщиков.

Ранее французское издание Le Monde вышло со статьей, в которой со слов некоего источника поведало о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона, в котором они обсуждали ситуацию вокруг Навального. Сообщалось, что глава России дал понять своему коллеге, что один из создателей "Новичка" ныне находится в Латвии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
Ответить
А чё, они чё-то строили?!
Охотник за головами
Ответить
тупые шпроты не понимают, что любые их односторонние действия влекут такие же наши односторонние, вплоть до отмены их государственности и лишения статуса как государств так и народов их населяющих, досвидос шпроты Вас вошек никто не спрашивает, а если спросят так Вам во век не отмыться будет.
1
новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей