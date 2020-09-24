Обложенная американскими санкциями Куба развернулась к России

Обложенная американскими санкциями Куба развернулась к России
Фото: Oliver Gerhard/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Гавана заявляет об экономическом геноциде со стороны Вашингтона

Куба планирует развивать и укреплять отношения с Россией из-за растущего давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Республики Мигель Диас-Канель.

"Куба, Россия и близость, требуемая в нынешние времена. В условиях стольких трудностей, перед лицом имперских угроз и санкций мы будем развивать и укреплять наши двусторонние отношения", – написал лидер Острова Свободы в своем "Твиттер".

К посту президент прикрепил ссылку на статьюв издании Granma о взаимоотношениях двух стран, где говорится, солидарность и дружба являются двумя столпами, характеризующими близость народов и правительств России и Кубы.


В материале зампредседатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас отметил сложную ситуацию, с которой сталкивается Антильский архипелаг, где, помимо последствий, вызванных новым коронавирусом, "усиливается беспрецедентная геноцидная экономическая, торговая и финансовая блокада США".

Напомним, накануне, 23 сентября, хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Гаваны. В частности, американцам запрещено бронировать номера в государственных отелях Кубы. Помимо этого, будет ограничен импорт в США кубинского алкоголя и табачной продукции.

Все это сделано, как заявил Трамп, в рамках штатовской "продолжающейся борьбы с коммунизмом", передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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