Куба планирует развивать и укреплять отношения с Россией из-за растущего давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Республики Мигель Диас-Канель.

"Куба, Россия и близость, требуемая в нынешние времена. В условиях стольких трудностей, перед лицом имперских угроз и санкций мы будем развивать и укреплять наши двусторонние отношения", – написал лидер Острова Свободы в своем "Твиттер".

К посту президент прикрепил ссылку на статьюв издании Granma о взаимоотношениях двух стран, где говорится, солидарность и дружба являются двумя столпами, характеризующими близость народов и правительств России и Кубы.

