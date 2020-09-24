Лавров возмутился требованием Германии по Навальному

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Он указал, что страна ведет себя "несолидно"

Заявления Берлина по делу Навального в адрес Москвы являются несуразными. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. 

В пример он привел тезис о том, что поскольку "отравление" Навального произошло в России, то Германия отказывается помогать стране с расследованием по инциденту, указывая, что российская сторона должна разобраться самостоятельно. При этом, отмечает Лавров, они требуют от Москвы признания вины по этому делу, сообщает РИА "Новости". 

Глава МИД РФ считает, что подобные заявления от любой страны, в том числе от такой уважаемой, как Германия, несолидны. Он напомнил, что около полутора недель назад Москва запросила консульский доступ к Навальному, но ответа так и не было получено. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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