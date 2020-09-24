Политолог указал на следующего президента России

Политолог указал на следующего президента России
Юрий Дудь. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У журналиста огромный потенциал для управления страной, считает эксперт

Юрий Дудь – подходящий кандидат на пост президента России. Журналист может занять эту должность после Владимира Путина. Таким мнением поделился политолог Валерий Соловей.

"Я считаю, что у него колоссальный потенциал",

– высказался эксперт. По его мнению, он лишь незначительно уступает в этом Алексею Навальному. При этом Соловей добавил: даже если оппозиционеру удастся стать кандидатом в президенты, управлять страной он вряд ли будет.

России нужен новый тип лидерства, считает политолог. Наиболее удачным примером он назвал правление актера Рональда Рейгана – 40-го президента США. Свой выбор эксперт объяснил в интервью Дмитрию Гордону тем, что новая власть будет в любом случае слабой.

Также в интервью Соловей раскрыл тайное прозвище Путина в Кремле. По его словам, чиновники даже понижают голоса при упоминании президента.

Интервью Юрия Дудя вызывают широкий резонанс, хотя и не все выпуски нравятся зрителям. Так например, его беседа с Дмитрием Глуховским вывела из себя Владимира Соловьева. Телеведущий обругал и писателя, и журналиста.

Карина СИРАЗОВА

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