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Людмила Казак, которая представляет интересы белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой по делу о задержании, перестала выходить на связь. Женщина торопилась на очередное заседание суда, но на месте так и не появилась.
Как сообщил адвокат Виктор Мацкевич, около суда осталась припаркована машина Казак. Супруг женщины подал заявление о похищении, сообщает TUT.by. Он связывает пропажу жены с ее профессиональной деятельностью.
Однако позже оказалось, что адвоката задержали правоохранители из-за административного правонарушения.
Напомним, сейчас в СИЗО находится соратница Тихановской Мария Колесникова. Ее обвиняют по уголовному делу о призыве к захвату власти с использованием средств массовой информации.
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