МИД Пятой республики не остался в стороне от скандала, вызванного публикацией деталей беседы лидеров двух стран

Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что утечка подробностей разговора двух президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона невозможна. И добавили, что началось расследование.

Содержание беседы лидеров в МИД Пятой республики обсуждать не стали. Отметили только то, что в разговоре были затронуты разные вопросы, в том числе – о безопасности.

В заключение французское дипведомство добавило, что контакты представителей двух стран продолжатся. И общение по-прежнему будет идти "в духе открытости и требовательности", цитирует РИА "Новости".

О деталях телефонного разговора двух президентов говорят не впервые. Ранее в Кремле бурно отреагировали на публикацию одного из зарубежных СМИ деталей этой беседы.

Путин и Макрон общались 14 сентября, напоминает РИА ФАН. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и затронули вопрос о Навальном. Как позже сообщило одно из СМИ, российский президент подорвал самолюбие французского словами о блогере.