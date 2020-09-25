Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что утечка подробностей разговора двух президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона невозможна. И добавили, что началось расследование.
Содержание беседы лидеров в МИД Пятой республики обсуждать не стали. Отметили только то, что в разговоре были затронуты разные вопросы, в том числе – о безопасности.
В заключение французское дипведомство добавило, что контакты представителей двух стран продолжатся. И общение по-прежнему будет идти "в духе открытости и требовательности", цитирует РИА "Новости".
О деталях телефонного разговора двух президентов говорят не впервые. Ранее в Кремле бурно отреагировали на публикацию одного из зарубежных СМИ деталей этой беседы.
Путин и Макрон общались 14 сентября, напоминает РИА ФАН. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и затронули вопрос о Навальном. Как позже сообщило одно из СМИ, российский президент подорвал самолюбие французского словами о блогере.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики