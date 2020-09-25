Пользователей российских сайтов на Украине поставят на учет

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Распространение контента также под запретом

Власти Украины продолжают бороться с российскими ресурсами. Ранее украинцам запретили доступ ко многим сайтам, однако жители страны смогли обойти запрет благодаря специальным приложениям. Однако теперь это может стать причиной проблем с законом. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у граждан будут проблемы, если они продолжат пользоваться российскими ресурсами и распространять российский контент, передает РИА "Новости". 

"О всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", – рассказал Данилов. 

Ранее Украина вновь пыталась заблокировать мобильное приложение "Вконтакте". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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