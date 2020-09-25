В Минске отрепетируют инаугурацию Тихановской

В Минске отрепетируют инаугурацию Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеМакрон высказался о добровольном уходе Лукашенко и разговоре с Путиным
Мероприятие назначено на 26 сентября

В Сети распространяются призывы поддержать бывшую соперницу Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии. Представители оппозиционных сил уверены, что на выборах победила Светлана Тихановская. Теперь активисты и вовсе решили провести "репетицию инаугурации" оппозиционерки.

Серьезно настроенные противники избранного главы Республики Александра Лукашенко собираются организовать это мероприятие на центральной площади столицы. Сбор на площади Победы назначен на 14:00 26 сентября.

"Всем нам надоевший бывший – больше не легитимен. Приглашаем всех вас в субботу на репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской!" – такие призывы распространяет телеграм-канал "Girl power Belarus".

На этом ресурсе акцент сделан на женской части населения Республики – именно к ним обращаются авторы канала. Представительницам прекрасного пола предлагают нарядно одеться и взять с собой ленты и цветы.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась закрытая инаугурация Лукашенко, о дате которой не объявляли заранее. Однако ряд стран отказались признавать Батьку легитимным главой Белоруссии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ц
Ответить
М
у усатого не хватает тюрем?
или мозгов,всю эту мразь соросовскую разогнать или посадить на цепь
Первой сядет флейтистка Машка Колесникова, которая прожила в Германии 12 лет явно стала агентом ЦРУ. Потом
эту курицу просто выкрадут из Литвы
ВВП
Ответить
Дэк пусть она сама приедет и порепетирует)))
М
Ответить
у усатого не хватает тюрем?
или мозгов,всю эту мразь соросовскую разогнать или посадить на цепь
1
новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей