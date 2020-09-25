Политическая конкуренция в стране значительно выросла

Главной особенностью прошедшего в сентябре Единого дня голосования (ЕДГ) стала высокая политическая активность и увеличение числа партий в России. Это особенно важно в преддверии выборов в Государственную думу в 2021 г., отмечается в докладе Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), опубликованном 25 сентября.

Новички на российской политической арене подошли к делу очень ответственно и профессионально. Это подтверждается их результатами – они смогли найти своего избирателя в каждом регионе.

В целом политическая конкуренция в России заметно выросла. Рекордсменом по разнообразию партийного представительства стала Рязанская областная Дума. В ее состав вошли члены 7 политических партий: представленная в Госдуме "четверка" плюс "Новые люди", "Партия пенсионеров" и партия "За правду".

Оправдали себя и новые формы голосования: выездное голосование, голосование на дому, голосование на придомовых территориях, дистанционное участие в выборах. Это позволило увеличить число избирателей, реализующих свое избирательное право.

Решение провести голосование не только 13 сентября, но и досрочно 11 и 12 сентября, также показало свою эффективность: 72% проголосовавших подтвердили, что это очень удобно и только 3% опрошенных с этим не согласились, говорится в докладе НОМ. Поэтому Ассоциация рекомендует использовать подобные решения и в дальнейшем, даже когда пройдет угроза эпидемии коронавируса.

Ассоциация "НОМ" для оценки легитимности избирательных кампаний использовала разработанный ею инструмент – формулу "прямая НОМ". В ней учитываются три последовательно полученных показателя – данные социологических опросов на финише кампании, данные экзитполов непосредственно в ходе голосования и сами итоги выборов. Если показатели всех этих данных совпадают с минимальной погрешностью, выборы можно с уверенностью считать легитимными, а их результаты объективными и справедливо отражающими предпочтения избирателей.

В качестве примера можно взять выборы главы Республики Коми. Владимир Уйба на финише кампании получал поддержку 75,1% опрошенных. Опрос граждан, выходящих с избирательных участков, дал цифру 80,9%, а после подсчета бюллетеней результат Уйбы составил 73,16% голосов, что полностью подтверждает действенность предложенной формулы, говорится в докладе.

Выборы в России, состоявшиеся 13 сентября, с уверенностью можно назвать легитимными, а их результаты – объективными, считает член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова. Важно, что Центризбиркому РФ совместно с институтами гражданского общества удалось сформированное доверие граждан к новым формам голосования, подчеркнула эксперт.

"Благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом", – приводят "Известия" слова Булгаковой.

В Единый день голосования 13 сентября 2020 г. в России состоялось более 9 тыс. избирательных кампаний, в которых приняли участие жители 83 субъектов РФ.