Предвыборная гонка вышла на финишную прямую, стороны задействовали "тяжелую артиллерию"

Действующий хозяин Белого дома республиканец Дональд Трамп и его ярый оппонент от демократов Джо Байден на почти финишной прямой предвыборной кампании активно стали использовать поистине "тяжелую артиллерию" – якобы участие России и лично главы государства Владимира Путина в выборах президента США.

Обвиняя друг друга в разных прегрешениях, как внутри страны, так и за ее пределами, кандидаты, кажется, нашли самую удобную тему, чтобы в будущем сесть на известного "конька", в случае проигрыша, и объявить главного виновника в провале. А именно вездесущий Кремль. Ему "доверена" роль того, кто поддержал оппонента. Одним словом, "Putin… Putin is everywhere…".

Как отмечает издание "Свободная пресса", информационный повод с влиянием Москвы – "это та самая "тяжелая артиллерия", которая могла бы помочь демократам оторвать хотя бы несколько процентов голосов от рейтинга Трампа".

Однако парадокс в том, что республиканцы тоже не лыком шиты – они также нашли русский след. По их версии, Россия оказывает поддержку как раз Байдену через его сына Хантера.

Накануне российский военкор Александр Коц разместил на своей странице в телеграм-канале ряд билбордов, которые сейчас можно увидеть на улицах американских городов. Обращения к избирателям на них абсолютно недвусмысленны: "Голосуйте или русский бот сделает это за вас", "Голосуйте за продление срока Путина. Подожди не ту страну", "Голосуйте, потому что уроки русского языка стоят дорого".

Апофеоз агитации местных выборов.

Сегодня на пугалки из Вашингтона отреагировал даже верховный главнокомандующий ВС РФ Путин. Он призвал американскую сторону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборный процесс, в том числе с использованием информационных технологий, пишет РИА "Новости". Весьма вовремя и актуально.

Напомним, президентские выборы в Штатах состоятся 3 ноября.

