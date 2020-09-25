Москва обнаружила признаки постановки отравления Навального

Москва обнаружила признаки постановки отравления Навального
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеМеркель тайно навестила Навального
Власти в ФРГ в ситуации с россиянином действовали чересчур отлаженно

Возможно, все произошедшее с российским гражданином Алексеем Навальным является постановкой, о чем говорят слишком отлаженные действия немецкой стороны. С таким заявлением сегодня выступил МИД России. На Смоленской площади указали, почему Москва не исключает подобный вариант.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", – говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве отметили, как оперативно на самом высоком уровне Берлин выразил готовность забрать активиста в ФРГ на лечение. Также обратили внимание на тот факт, что в ходе транспортировки Навального присутствовали сотрудники Бундесвера, в том числе представители спецавтотранспорта оборонного ведомства.

К ситуации были подключены деятели высшего военно-политического руководства Германии, чьим "гостем" был объявлен российский "пациент".

"Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", – подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД добавили, что германские власти на всех уровнях отказываются от сотрудничества с Москвой, более того, активно противодействуют проводимой в РФ доследственной проверке по ситуации с Навальным.

"Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шарите" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики", – говорится в заявлении.

Именно медики Бундесвера объявили о следах яда из группы "Новичок", хотя сами они, а также гражданские врачи, соратники "пациента", находясь рядом с ним, были без специальных средств химзащиты.

"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" Алексея Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло (...) Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", – констатировали в МИД.

Напомним, ранее в пятницу, 25 сентября, стало известно, чтопостпредство ФРГ при ОЗХО, наконец, получило ноту России по инциденту с Навальным и планирует подготовить ответ на нее в течение 10 дней, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Тимесков
Ответить
Меня другое огорчает : в отместку за Навального его сторонники начали травить собак по всей России с использованием Зомана и "Жёлтого фосфора"( боевых отравляющих вещества из группы "Новичок" , от которых не спасают даже намордники, поскольку это легкоиспаряющиеся жидкости, которые достаточно только понюхать или вдохнуть ).
Ведь Путин собак очень любит и сообщения об их смерти причиняют ему душевные страдания .
1
новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей