Власти в ФРГ в ситуации с россиянином действовали чересчур отлаженно

Возможно, все произошедшее с российским гражданином Алексеем Навальным является постановкой, о чем говорят слишком отлаженные действия немецкой стороны. С таким заявлением сегодня выступил МИД России. На Смоленской площади указали, почему Москва не исключает подобный вариант.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", – говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве отметили, как оперативно на самом высоком уровне Берлин выразил готовность забрать активиста в ФРГ на лечение. Также обратили внимание на тот факт, что в ходе транспортировки Навального присутствовали сотрудники Бундесвера, в том числе представители спецавтотранспорта оборонного ведомства.

К ситуации были подключены деятели высшего военно-политического руководства Германии, чьим "гостем" был объявлен российский "пациент".

"Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", – подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД добавили, что германские власти на всех уровнях отказываются от сотрудничества с Москвой, более того, активно противодействуют проводимой в РФ доследственной проверке по ситуации с Навальным.

"Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шарите" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики", – говорится в заявлении.

Именно медики Бундесвера объявили о следах яда из группы "Новичок", хотя сами они, а также гражданские врачи, соратники "пациента", находясь рядом с ним, были без специальных средств химзащиты.

"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" Алексея Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло (...) Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", – констатировали в МИД.

Напомним, ранее в пятницу, 25 сентября, стало известно, чтопостпредство ФРГ при ОЗХО, наконец, получило ноту России по инциденту с Навальным и планирует подготовить ответ на нее в течение 10 дней, передает РИА "Новости".