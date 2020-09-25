Эксперт заявил, что среди кандидатур якобы есть оппозиционеры

Политолог Валерий Соловей заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что существует некий список лиц возможных преемников действующего российского лидера Владимира Путина. После упоминания ряда высших должностных лиц эксперт сразу же оговорился заявив, что таких фамилий он в перечне не видел, а некоторые из них в указанном списке отсутствуют.

Специалист добавил, что не располагает указанной информацией. Тем не менее, он поведал, что окружение российского лидера рассматривает в качестве кандидатуры Михаила Мишустина, который в настоящее время занимает пост главы правительства. Однако, по словам Соловья, сам Путин весьма скептически относится к кандидатуре Мишустина, заявляя о том, что "такому не бывать".

Соловей также рассказал, что "оживился Медведев", который якобы пытается наладить через свое окружение отношения с американским истеблишментом в случае победы в президентской гонке Штатов Джо Байдена.

"Всего в списке 10-12 человек. Я не могу их назвать, потому что я не знаю имен", – признался политолог.

Отвечая на вопросы Гордона, эксперт заявил, что в указанном списке когда-то фигурировала фамилия главы Минобороны Сергея Шойгу. В один момент, поведал политолог, он даже был "фаворитом". Тем не менее, у военного нет больших перспектив, добавил эксперт.

"Какие-то фамилии есть у Владимира Владимировича в голове. И могу сказать, что там есть люди из российской оппозиции", – сообщил Соловей.

Ранее политолог назвал идеальным преемником Путина журналиста Юрия Дудя.