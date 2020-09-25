Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт

Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
Фото: Megan Jelinger/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон может обвинить Москву в разжигании военной агрессии

США стоят на пороге масштабных потрясений внутри страны, значительная часть которых будет расценена как вмешательство со стороны России, что в конечном итоге может обернуться даже ядерным ударом. Такое предположение сделал политолог Сергей Марков.

Так он прокомментировал сегодняшнее предложение президента РФ Владимира Путина к Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в период выборов. Соответствующее заявление размещено на сайте Кремля.

По мнению эксперта, данный посыл Москвы – это способ объявит на весь мир о своих мирных намерениях и заранее отвести от России все ложные и ошибочные подозрения.

"В США могут начаться настоящие бои в рамках назревающей там гражданской войны... И в этом восстании могут обвинить – и почти наверняка так и сделают – Россию. Более того, наша страна может быть обвинена в акте военной агрессии, что может послужить поводом даже для ядерного удара", – сказал Марков в интервью изданию "ПолитРоссия".

Он полагает, что обращение нашего лидера останется без ответа, поскольку в американском руководстве в РФ видят исключительно врага. Поэтому любые попытки наладить диалог с Вашингтоном обречены на провал. По его мнению, сейчас никакого взаимопонимания между нашими странами вообще невозможно, т.к. Россия ведет себя как цивилизованный человек, а "глубинное государство" внутри Штатов – как бандит.

Однако предложение Путина нельзя считать бессмысленным, убежден эксперт.

"Никакой компромисс между теми, кто стремится к цивилизованному общению, и бандитами невозможен. Но это не значит, что этого компромисса не нужно предлагать. И в этом отношении Владимир Путин поступает абсолютно грамотно и мудро", – подчеркнул Марков.

По его мнению, шаг Кремля говорит о мирным намерениях РФ, и в дальнейшем он позволит снизить возможные обвинения в адрес Москвы.

Ранее издание Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в окружении наших властей, что Кремль боится победы на предстоящих 3 ноября президентских выборах в США демократа Джо Байдена. И поэтому сейчас там пашут "сверхурочно", просчитывая все сценарии смены руководства в Белом доме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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