Эксперт полагает, что журналисты узнали подробности именно из Елисейского дворца

Как пишет европейская пресса, в своих отношениях российский лидер пережил с французским "момент Меркель", указывает журналист Петр Акопов. После того, как детали разговора о Навальном появились во французских СМИ разразился настоящий скандал. Подобное Владимир Путин уже переживал – тогда похожий инцидент произошел с Ангелой Меркель.

В марте 2014 канцлер позвонила российскому лидеру, чтобы обсудить вопрос переворота на Украине. Как указывает Акопов в статье РИА "Новости", Меркель не расценивала на тот момент ситуацию с Майданом как государственный переворот. Больше всего ее беспокоила ситуация с полуостровом – она боялась, что Россия вернет себе Крым.

Доподлинно неизвестно, о чем именно говорили Путин и Меркель. Обозреватель предполагает, что президент мог выразить свое негодование по поводу того, что Европа никак не реагирует на переворот на Украине. После этого звонка канцлер позвонила Обаме. Как позже заявили американские газеты, когда информация просочилась к журналистам из Белого дома, Меркель сказала, что "сомневается в адекватном восприятии Путиным реальности". Позже немецкие чиновники пытались опровергнуть эти заявления.

Сейчас пришла очередь Макрона. В восприятии Запада Путин "укрылся в башне из слоновой кости и одурманен собственной пропагандой", приводит журналист высказывания во французской прессе. Благодаря этому они подчеркивают, что как и в 2014 российский лидер будто бы не воспринимает адекватно реальность.

Акопов отмечает, что есть основания полагать, что общение между лидерами было намерено "слито" из Елисейского дворца. Он указывает на тот факт, что в пересказе разговора журналистов слишком много Путина и крайне мало Макрона. Проверить, что вымысел, а что правда в статье невозможно. Кремль указал, что газета "совсем не точна в своих формулировках" и вряд ли бы могла, поскольку в противном случае это бы не соответствовало дипломатической практике. Песков отметил, что Франция не могла такого сделать.

Однако журналист полагает, что это, пусть и неожиданно, но случилось. И хотя во Франции начали по этому поводу расследование, он думает, что "слив" инициировал сам Макрон, поскольку в тот же день выступил с сокрушительной речью в ООН в отношении России и инцидента с Навальным.

Макрон, отмечает Акопов, намеренно подрывает и без того натянутые отношения с Путиным. Теперь российский лидер точно знает, что доверять ни ему, ни Меркель с Обамой нельзя.