В стране начинается всеобщая мобилизация

Власти Армении объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострением ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Личный состав войск прошу явиться в свои районные военные комиссариаты, во имя Родины, во имя победы",

– заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Sputnik Armenia.

По поступающей информации, Совбез Армении в ближайшее время проведет экстренное совещание в связи с обострением ситуации в Карабахе.



О введении военного положения и мобилизации мужчин старше 18 лет объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). "Хотят войны – получат войну", – заявил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

По словам главы Минобороны Армении Давида Тонояна, ответ Еревана на действия Баку "будет жестким, как никогда раньше".

Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на Совбез непризнанной НКР, в боях погибли не менее 10 армянских военнослужащих.

По данным телеграм-канала "Военный обозреватель" боевая техника ВС Армении в настоящий момент продвигается к границе с Азербайджаном. При этом военнослужащие Армении в отпуске и не находящиеся на работе по другим причинам должны вернуться в расположение.

Военная техника ВС Армении движется по улицам поселка Арцах. Видео телеграм-канала LifeShot было опубликовано в "Ютуб".

Как информировал телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, армянская сторона готова при необходимости использовать все виды оружия, включая истребители Су-30СМ.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале активных боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. И в Ереване, и в Баку заявляют о жертвах среди мирного населения.