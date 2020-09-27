Глава МИД России объявил о необходимости прекратить огонь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном из-за военных действий на границе Армении и Айзербайджана.

Глава МИД РФ выразил озабоченность ситуацией, а также информацией о пострадавших и погибших, и призвал стороны прекратить огонь. Как говорится на сайте ведомства, дипломат готовится обсудить этот вопрос и с азербайджанским коллегой Дурдой Барамовым.

Утром в воскресенье Ереван и Баку начали боевые действия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция его страны – это ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении, из-за которого погибли мирные жители. В непризнанной республике Нагорный Карабах объявили военное положение. Позже с таким же заявлением выступили в Армении.