Азербайджан занял семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе

продолжениеАзербайджан опубликовал видео ударов по позициям ВС Армении
В Баку сообщили о прорыве линии обороны противника

ВС Азербайджана взяли контроль над семью азербайджанскими селами в зоне нагорнокарабахского конфликта, где в воскресенье произошла эскалация боевых действий.

Как сообщил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совбеза республики, азербайджанскими войсками был осуществлен прорыв линии обороны ВС Армении.

 "Взят под контроль ряд господствующих высот", – приводит слова министра агентство Интерфакс.

Между тем в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже опровергли эти сообщения Баку, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти.".

В настоящий момент в Баку готовится проведение экстренного заседания парламента Азербайджана, информировало РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале активных боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах среди мирного азербайджанского населения в результате боевых действий.

В свою очередь в офисе защитника прав человека непризнанной НКР информировали о "десятках раненых среди мирного населения" в результате обстрелов со стороны Азербайджана, передает РИА Новости.

Руслан ЭСЕРОВ

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