Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись, на которой, как утверждается, происходит нанесение ударов с воздуха по военной технике ВС Армении.
Очередная эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла в воскресенье утром в регионе нагорнокарабахского конфликта.
В подписи к данному видео, размещенном на ютуб-канале Минобороны Азербайджана, указано, что на нем "представлен момент уничтожения боевой техники противника".
Как сообщла Генпрокуратура страны, 14 мирных жителей ранены на линии соприкосновения, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее три видеозаписи "уничтожения азербайджанских вооружений" распространило Минобороны Армении.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики