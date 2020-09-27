Азербайджан ввел военное положение на фоне конфликта в Нагорном Карабахе

продолжениеПремьер Армении позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе
Такое решение принял парламент страны

Вслед за Арменией и непризнанной республикой Нагорный Карабах военное положение объявил и Азербайджан. Однако лишь в части городов и регионов государства.

Об этом сообщает РИА "Новости", 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил военное положение в стране. Также он сказал, что Баку начал войну против армян, и пообещал соответствующий ответ. Также он сообщил, что Ереван может рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карбаха, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Военные действия между двух стран обострились утром 27 сентября в районе Нагорного Карабаха. Оба государства сообщили о потерях противника. В Сети даже появились видео столкновений. 

Полина ИВАНОВА

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