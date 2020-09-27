Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Вслед за Арменией и непризнанной республикой Нагорный Карабах военное положение объявил и Азербайджан. Однако лишь в части городов и регионов государства.
Об этом сообщает РИА "Новости",
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил военное положение в стране. Также он сказал, что Баку начал войну против армян, и пообещал соответствующий ответ. Также он сообщил, что Ереван может рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карбаха, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Военные действия между двух стран обострились утром 27 сентября в районе Нагорного Карабаха. Оба государства сообщили о потерях противника. В Сети даже появились видео столкновений.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики