Президент России выразил озабоченность сложившейся ситуацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину из-за боевых действий его страны с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил Кремль. Путин выразил серьезную озабоченность из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений.

Оба лидера отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и прекратить огонь.

О том, что произошло с на границе Армении и Азербайджана, "Утро.ру" рассказывало ранее.