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Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину из-за боевых действий его страны с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщил Кремль. Путин выразил серьезную озабоченность из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений.
Оба лидера отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и прекратить огонь.
О том, что произошло с на границе Армении и Азербайджана, "Утро.ру" рассказывало ранее.
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