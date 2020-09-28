Из-за коронавируса саммит G20 сосстоится виртуально

Заседания лидеров стран "Большой двадцатки" проведут 21 – 22 ноября в онлайн-режиме. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мероприятия.

Саммит G20 состоится под руководством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Запланированы более 100 встреч и конференций, в которых примут участие министры и другие официальные лица, а также представители гражданского общества, отмечается в документе.

На мероприятии будут обсуждать меры по борьбе с COVID-19 и укреплению экономики. Присутствующие на саммите, передает URA.RU, рассмотрят вопросы, возникшие за период пандемии коронавируса – безопасности людей, реализации ихправ и возможностей, – а также защите окружающей среды и обдумают способы их решения.

"Большая двадцатка" выделила $21 млрд на разработку вакцины от коронавируса и $11 трлн для поддержки экономик развивающихся стран, отмечает "МИР24". И для них же была запущена программа по приостановке выплат по долгам.

В состав G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония. Саммит организации проходит ежегодно.